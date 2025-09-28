Serie A, il Lecce frena il Bologna: al Via del Mare finisce con un pari

TUTTOmercatoWEB.com

Un punto a testa tra Lecce e Bologna in una gara tutt’altro che noiosa. I salentini sono partiti subito forte cercando a più riprese la via del gol, la svolta è arrivata con Coulibaly che sulla respinta punisce Skorupski. Poco prima del duplice fischio però, l’intervento di Kouassi su Dallinga in area di rigore regala ai felsinei la possibilità di ristabilire il pari. Dal dischetto si presenta Orsolini che non sbaglia e riapre la sfida.

Alla ripresa la partita è apparsa bloccata, a sbloccarla ci ha pensato Odgaard che da posizione defilata ha trovato la deviazione di Tiago Gabriel e beffato Falcone. L’entusiasmo della squadra di Italiano però, viene spento dal sigillo di Camarda arrivato, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a ridosso del triplice fischio in pieno recupero. Il diciassettenne ha realizzato così il suo primo gol in Serie A. Un punto che non cambia molto la situazione del Lecce, sempre fanalino di coda della classifica. Incide però sulla corsa del Bologna, nono in graduatoria a - 2 da Atalanta, Inter e Milan.

