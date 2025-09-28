Serie A | La Roma batte il Verona, segna Dovbyk. Pari tra Pisa e Fiorentina

TUTTOmercatoWEB.com

In archivio le partite delle 15. La Roma ha vinto ancora grazie ai gol di Dovbyk e Soulé contro il Verona. Si ferma ancora invece la Fiorentina, che dopo cinque giornate è ancora a secco di vittorie in campionato. Contro il Pisa finisce 0-0, con tre gol annullati: due a Kean, uno a Meister.

