Lazio, come sta andando il prestito di Milani? I numeri con l'Avellino

Alessandro Milani è uno dei giocatori in prestito sui quali si nutrono maggiori aspettative. Convocato nella Nazionale maggiore del Venezuela dopo le ottime prestazioni con la Lazio Primavera, l'esterno classe 2005 in estate è passato in prestito all'Avellino per tentare il grande salto tra i professionisti. Nelle prime 6 partite della nuova stagione Milani è sceso in campo 4 volte, giocando 2 partite da titolare e subentrando nelle restanti.

LE ULTIME DUE IN PANCHINA - Dal 21 settembre, però, per la prima volta è rimasto a sedere in panchina mentre i suoi compagni battevano 3-4 la Carrarese e lo stesso è avvenuto nell'ultima sfida del 27 settembre, vinta dall'Avellino contro l'Entella. Insomma, dopo un buon inizio ora il compito di Milani sarà quello di convincere Biancolino a dargli nuovamente quello spazio che si era conquistato in estate, magari ritagliandosi anche un ruolo di primo piano in rosa.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.