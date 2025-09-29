Serie A, non solo Genoa - Lazio: il programma della giornata

TUTTOmercatoWEB.com

Restano ancora due partite prima di poter archiviare la quinta giornata di campionato. Il Milan ha battuto il Napoli, la Roma continua a vincere e a non subire gol, l'Inter rimane in scia. Le altre corrono, la Lazio deve ancora capire cosa vuole (o può) fare. Questa sera, alle 20:45, andrà in scena la sfida contro il Genoa. Ma non è l'unica sfida della giornata. Infatti, alle 18:30 l'ex tecnico biancoceleste Marco Baroni sfiderà il Parma con il suo Torino.

