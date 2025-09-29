Lazio, Marcolin: "Zeman, Gascoigne, Signori e il Genoa. Vi racconto"

RASSEGNA STAMPA - Questa sera si affronteranno Genoa e Lazio in una gara che nella storia ha visto molti doppi ex. Uno di questi è Dario Marcolin, ex centrocampista che ha vestito la maglia biancoceleste per otto anni, ma in due di questi è andato in prestito un anno al Blackburn e un anno proprio al Genoa. In un'intervista rilasciata a Il Cuoio, Marcolin racconta dell'importanza che ha avuto quell'esperienza, perché avere la possibilità di fare un anno da titolare gli ha consentito di crescere e capire che nella Lazio di Cragnotti ci sarebbe potuto stare eccome.

Marcolin ha giocato nella miglior Lazio di sempre, piena di campioni. Uno di questi era Beppe Signori. Lungo l'intervista, Marcolin ha raccontato dell'episodio a Vienna che, con molta probabilità, lo ha portato a lasciare la Lazio: "Giocai titolare quella partita, mi ricordo bene cosa accadde: Beppe sarebbe dovuto entrare, poi l'arbi- tro espulse Mancini, restammo in dieci ed Eriksson fece una scelta diversa facendo entrare Venturin. Signori non la prese bene. E come detto, si convinse di voler dimostrare a tutti di essere ancora un grande calciatore".

La Lazio era piena di campioni, ma per Marcolin il migliore con cui ha giocato è stato Paul Gascoigne, che era "in grado di fare delle cose fantastiche". Invece sugli allenatori, Marcolin non ha dubbi: "Zeman è stato il tecnico che mi ha insegnato di più". Un bagaglio che Marcolin si è portato con sé per molto tempo: "Ho fatto l'allenatore per dieci anni e provavo a copiare quello che mi faceva fare Zeman".

Infine, sulla partita di questa sera tra Genoa e Lazio: "La commenterò per Dazn e credo che per la Lazio la trasferta di Genova deve essere considerata una sorta di prima giornata di campionato. Io ho raccontato Bologna-Genoa e ho visto i rossoblù: una squadra organizzata in fase difensiva, che sa contenere e ripartire. Gli uomini di Vieira sono molto bravi a sfruttare gli spazi. La Lazio nel derby non ha fatto male. È una squadra che deve giocare all'attacco, ma dovrà stare molto attenta a non lasciare troppi varchi alle ripartenze del Genoa. Sarà una partita dura".

