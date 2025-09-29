Genoa, la lista dei convocati di Vieira per il match contro la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

In vista della sfida che andrà in scena alle 20.45 al Ferraris contro la Lazio il tecnico del Genoa Vieira ha diramato la lista dei convocati per il match. Prima volta assoluta per Cornet mentre Ostigard ritorna dopo il turno di riposo in Coppa Italia, assente causa infortunio Messias.

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva

Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Østigård, Otoa, Sabelli, Vasquez

Centrocampisti: Carboni, Cuenca, Ellertson, Frendrup, Gronbaek, Malinovski, Masini, Stanciu, Thorsby

Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Fini, Venturino, Vitinha.

