Lazio, tra tensione e sorrisi: si avvicina la sfida col Genoa - VIDEO

Giornata di vigilia in casa Lazio, domani alle 20:45 al Marassi affronterà il Genoa. Gara delicata per i biancocelesti, reduci dalla pesante sconfitta nel derby e in piena emergenza a centrocampo tra squalifiche e infortuni. La squadra di Sarri dovrà mettercela tutta per rialzare la testa e cercare di dare una svolta alla stagione iniziata non nel migliore dei modi. Facce sorridenti, ma anche tese quelle dei calciatori al momento della partenza per Genova come testimonia il vido condiviso dal club tramite i canali social ufficiali.

