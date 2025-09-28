Cagliari, tegola Belotti: l'esito degli esami e i tempi di recupero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie quelle arrivate nelle ultime ore in casa del Cagliari. I rossoblù dovranno fare a meno per lungo tempo di Andrea Belotti, arrivato in estate dal Como. L'attaccante si è infortunato durante la sfida con l'Inter, dopo uno scontro con Martinez il suo ginocchio ha fatto un movimento innaturale che l'ha costretto a lasciare il campo anzitempo.

In mattinata l'ex Torino è stato sottoposto a esami strumentali il cui esito ha rilevato "la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro", a annunciarlo è stato il club attraverso un comunicato specificando che: "Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche". I tempi di recupero non sono stati ancora annunciati dalla società, ma si teme un lungo stop almeno fino a primavera.

