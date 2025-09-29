Lazio, Bordon fa fatica a ingranare in Serie B: il rendimento con il Sudtirol

Filipe Bordon è sicuramente uno dei prospetti migliori della Primavera della Lazio. Il centrale, o centrocampista, brasiliano è seguito attentamente anche dallo staff della Nazionale U-20 che, in occasione dell'ultimo Sudamericano, aveva deciso di convocarlo per premiare le sue prestazioni nella Capitale.

I NUMERI DI BORDON - Eppure, la sua prima volta tra i grandi non sta dando gli esiti sperati. Bordon, infatti, è sceso in campo 3 volte nelle 6 partite giocate dal Sudtirol tra Coppa Italia e Serie B. L'ex Ferroviaria è partito titolare contro il Como - incassando un rosso all'88' - e contro il Frosinone, prima di esser sostituito al 45'. Per il resto annovera solo una manciata di minuti contro il Catanzaro e tre panchine.

