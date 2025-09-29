Lazio | Mandas, non è ancora il momento: Provedel rimane saldo tra i pali

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ha ri-azzerato le gerarchie che si erano create con Marco Baroni in panchina. Provedel si è ripreso il posto tra i pali, ormai non è più in discussione. Mandas aspetta la sua occasione, con ogni probabilità arriverà più avanti in campionato ma, come riporta il Corriere dello Sport, con la situazione di emergenza che sta vivendo la Lazio a causa degli infortuni non è il caso di fare ulteriori aggiustamenti. Il momento del portiere greco arriverà, ma adesso è ancora il momento di Provedel.

