Verona, Akpa Akpro sfida la Roma: "Da ex Lazio è un piccolo derby"
28.09.2025 14:00 di Andrea Castellano
Il centrocampista del Verona Jean-Daniel Akpa Akpro ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna contro la Roma valevole per la 5^ giornata di Serie A.
Che partita ti aspetti?
"Una partita difficile, la Roma è una buona squadra. Sono un ex Lazio, per me è un piccolo derby. Abbiamo bisogno di punti, dobbiamo giocare bene e portare punti a casa".
Come ti stai ambientando?
"Mi sento bene, sto provando ad aiutare la squadra. Conosco l'allenatore e lo staff, il gruppo è fantastico e ha fame".