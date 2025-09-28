Verona, Akpa Akpro sfida la Roma: "Da ex Lazio è un piccolo derby"

28.09.2025 14:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Tuttomercatoweb.com
Verona, Akpa Akpro sfida la Roma: "Da ex Lazio è un piccolo derby"
Il centrocampista del Verona Jean-Daniel Akpa Akpro ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna contro la Roma valevole per la 5^ giornata di Serie A.

Che partita ti aspetti?
"Una partita difficile, la Roma è una buona squadra. Sono un ex Lazio, per me è un piccolo derby. Abbiamo bisogno di punti, dobbiamo giocare bene e portare punti a casa".

Come ti stai ambientando?
"Mi sento bene, sto provando ad aiutare la squadra. Conosco l'allenatore e lo staff, il gruppo è fantastico e ha fame".