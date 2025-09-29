Furio Focolari, ai funerali ci sarà anche la Lazio: i dettagli

L'ultimo saluto a Furio Focolari. Domani mattina, alle ore 11, alla Chiesa di Ponte Milvio a Roma si terranno i funerali del giornalista sportivo scomparso all'età di 78 anni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarà anche una rappresentanza della Lazio, che con una nota ufficiale l'aveva ricordato già ieri: "La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Furio Focolari, icona del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso biancoceleste. In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff, i giocatori e l’intera comunità della S.S. Lazio si stringono con affetto attorno alla famiglia".

