Lazio, Di Tommaso si fa strada nel professionismo: i numeri con la Casertana

Il percorso di crescita di Leonardo Di Tommaso passa per la Serie C. Dopo aver fatto molto bene nel settore giovanile della Lazio, il centrocampista classe 2004 in estate ha deciso di tentare il grande salto nel professionismo accettando l'offerta della Casertana. Nelle prime sette partite della nuova stagione, però, Di Tommaso sta ricoprendo il ruolo di dodicesimo uomo. Sembrerebbe essere lui, per le 4 presenze tutte da subentrato, uno dei primi cambi del tecnico Coppitelli che, nelle prossime settimane, Di Tommaso cercherà di convincere per ottenere un ruolo ancor più rilevante nel club campano.

