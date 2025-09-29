Lazio, Mandas convocato dalla Grecia: la lista completa - FOTO

Si avvicina la sosta per le nazionali di ottobre. Per questo il ct della Grecia Jovanovic ha diramato la sua lista dei convocati per i prossimi impegni contro Scozia e Danimarca. Nell'elenco è presente anche Christos Mandas, portiere della Lazio. Di seguito tutti i nomi.

