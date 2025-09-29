Lazio, Petrucci (Sky): "Vecino non ha dato l'ok, vi spiego". E su Dele-Bashiru...

In collegamento a Radio Laziale, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci ha fatto il punto sulla Lazio in vista della gara contro il Genoa. In particolare si è espresso sulle condizioni di Vecino e sulla scelta di Sarri di togliere Dele-Bashiru dalla lista per inserire Basic. Di seguito le sue parole.

"Vecino? Non si sente ancora pronto per giocare, clinicamente sta bene e da venerdì si allena con la squadra, ma non ha dato l’ok per scendere in campo. Ha avuto una lesione e non solo un affaticamento, ha paura di fermarsi per un lungo periodo come successo lo scorso anno. Dele-Bashiru? La scelta di escluderlo non è una ripicca di Sarri. Le sue prestazioni non l'hanno convinto il mister e al momento preferisce avere un terzino in più. Non è un mistero che la società avrebbe preferito escludere qualcun altro, ma non sono volati coltelli tra Sarri e Fabiani. La Lazio ha intenzione di usare il secondo slot prima di gennaio, reinserendo quindi in lista Dele-Bashiru al posto di un altro giocatore, non di Basic".

"Per il Genoa mi porto avanti due ballottaggi: Dia - Pedro e Nuno Tavares - Pellegrini. Sarri non è convinto di togliere il portoghese per non metterlo in una situazione mentale ancora più difficile di quella che già c’è. A centrocampo in panchina non ci sono cambi oltre i due ragazzi della Primavera. Non sappiamo quanti minuti abbia Basic nelle gambe perché non gioca da tanto, anche se si è sempre allenato".

