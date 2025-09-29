Galli: "La Lazio sta subendo le conseguenze di quest'estate. Quando mancano..."

L'ex portiere Giovanni Galli è stato ospite ai microfoni di Rai Radio 1, ai quali, tra le altre cose, ha commentato anche le difficoltà della Lazio. Queste le sue considerazioni: "La Lazio sta subendo le conseguenze di quest'estate, con il blocco del mercato. Sarri ha dato la sua parola, non so se fosse a conoscenza dall'inizio di questa situazione. La sua grande professionalità lo tiene alla guida di questa squadra, alla quale sta cercando di dare una nuova identità. Le difficoltà ci sono: quando mancano quei 4-5 titolari di cui non può fare a meno, la squadra ne risente".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.