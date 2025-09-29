Lazio, Orsi attacca Sarri: "Comportamento inqualificabile! Perché non ha parlato?"

Fernando Orsi contro Sarri. L'ex portiere ai microfoni di Radio Radio ha parlato del comportamento del tecnico della Lazio, che non è intervenuto in conferenza stampa a Formello prima della partita contro il Genoa. Secondo lui è una scelta inaccettabile. Di seguito le sue dichiarazioni: “Perché non c’è stata conferenza stampa ieri? Perché Sarri non parla più prima della partita? Ma perché professionisti che prendono 4-5 milioni devono nascondersi alla paura delle domande? Ma per quale motivo? È un comportamento inqualificabile“.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.