Ballando con le Stelle, siparietto Lucarelli-Colombari: "Hai sposato il calciatore die mie sogni"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima puntata archiviata per Ballando con le Stelle con alcuni momenti che sono giù diventati iconici come il siparietto tra Selvaggia Lucarelli e Martina Colombari che si è esibita in un tango insieme a Luca Favilla... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > LUCARELLI-COLOMBARI <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.