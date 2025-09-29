Lazio, Gotti: "Cambio modulo? Per Sarri non è facile, ecco perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ospite degli studi di Sky Sport l'allenatore Luca Gotti ha detto la sua sul nuovo assetto di gioco della Lazio che scenderà in campo con il 4-2-3-1 causa emergenza a centrocampo: “Non è facile per Sarri ma non in maniera immotivata, per un integralismo ma perché rinuncia a tante linee di gioco che ha studiato nel tempo. L’abbiamo visto cambiare assetto nelle gare precedenti, una ventina di minuti, ma non sarà facile partendo in questo modo con un giocatore come Basic, che non è il prototipo di giocatore che Maurizio vorrebbe avere, questa sera si fa di necessità virtù".

