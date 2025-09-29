Genoa, il diesse Ottolini a Sky: "Lazio? Le tante assenze sono relative"

Nel pre partita di Genoa - Lazio, il diesse rossoblù Ottolini è intervenuto ai microfoni di SkySport per presentare la sfida di Marassi. Di seguito le sue parole: "Tutta la nostra fase offensiva deve fare meglio, abbiamo nuove dinamiche da trovare. Speriamo di essere sulla strada giusta per entrare più dentro l'area e avere più occasioni, ci stiamo lavorando. Le tante assenze della Lazio sono relative, resta una squadra veramente forte che conosciamo bene. Qui a Marassi abbiamo faticato contro di loro negli ultimi anni e vorremmo rifarci stasera".

