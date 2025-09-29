Inter, Dimarco e la frecciatina a Inzaghi: "Ora gioco molto di più e si vede"

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della gara di Champions League contro lo Slavia Praga, il terzino dell'Inter Federico Dimarco è intervenuto in conferenza stampa. Parlando della stagione appena iniziata, il difensore di Chivu ha lanciato una 'frecciatina' al suo vecchio allenatore Simone Inzaghi riguardo il suo minutaggio. Di seguito le sue parole.

"Sto lavorando per ritrovare la fiducia che ho perso nell'ultimo periodo. Mi mancava un po' di fiducia a livello personale. Mi sono reso conto che non ho reso come nei tre anni e mezzo precedenti con l'Inter, ma può succedere. Ne sto uscendo con l'aiuto del mister e dei compagni. Uscendo matematicamente al 60’ prima era difficile migliorare di condizione. Quest’anno sto giocando molto di più e si vede”.

