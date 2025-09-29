Ex Lazio | Lisci, partenza da dimenticare con l'Osasuna: i risultati preoccupano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Falsa partenza. Quattro sconfitte nelle prime sette partite di Liga per l'Osasuna di Alessio Lisci, in passato anche alla Lazio. Attualmente il club del tecnico italiano si trova al tredicesimo posto in campionato a quota 7 punti. Un inizio assolutamente negativo che non si verificava da tredici anni, quando in panchina c'era Mendilibar. E alla prossima giornata l'avversario sarà tutt'altro che semplice: la sfida sarà contro l'Atletico Madrid, che nell'ultima partita ha vinto il derby contro il Real per 5-2.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.