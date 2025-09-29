Genoa, Malinovsky a Dazn: "Dobbiamo essere una squadra seria..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il centrocampista rossoblù Ruslan Malinovsky ha parlato ai microfoni di Dazn durante il pre partita di Genoa - Lazio. Queste le sue parole: “Vogliamo aiutare i ragazzi giovani perché il calcio italiano è molto difficile, come tempi di gioco e tatticamente. In qualche situazione in allenamento parliamo con loro. Dobbiamo essere una squadra seria e tenere questo livello di giocatori da Serie A. I ragazzi giovani devono crescere e per loro deve essere un esperimento anno dopo anno”.

