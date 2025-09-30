Lazio, Rambaudi: "Rivedo il Sarri di Napoli. I ragazzi ci credono"

La Lazio torna a vincere e a respirare dopo le due sconfitte consecutive contro il Sassuolo e nel derby. A firmare la vittoria sono stati Cancellieri, Castellanos e Zaccagni, ma la prestazione degna di nota è stata di tutto il gruppo, arrivato a Genova decimato dalle assenze per infortuni e squalifiche. Queste le parole di Roberto Rambaudi a Radiosei:

"Lo avevo detto anche in settimana: non tutte le cose vengono a caso. Questa emergenza ti ha portato a fare scelte diverse, un po’ rivedo il Sarri di Napoli. Ci sono state scelte obbligate che si sono rivelate decisive. Stando al linguaggio del corpo si vede che i ragazzi ci credono, la squadra si rispecchia in questo modo. Gara difficile, preparata bene, difesa organizzata. Bravi tutti.

Mi arrabbio solo perché non ha fatto gol Basic (ride, ndr). Bisogna essere razionali nei giudizi: questo abito per me si cuce bene addosso a questi calciatori, così Sarri può dargli qualcosa in più. La partita di ieri mi dice che dopo 4′ hai fatto gol e la gara si è messa in un certo modo. La Lazio l’ha interpretata bene. Per me la squadra si riconosce in questo modulo: i due davanti si cercano, si completano; gli esterni hanno più libertà nell’1 contro 1. Scegliere Pellegrini al posto di Tavares è un bel segnale, si vede che si predilige il gruppo”.