Lazio | Cancellieri, notte da protagonista: primo gol e show a Marassi

RASSEGNA STAMPA - Ci sono volute 34 presenze, ma alla fine il tabellino è stato finalmente timbrato. Matteo Cancellieri si è preso la scena a Marassi, firmando la sua miglior partita da quando veste la maglia della Lazio. Serata da protagonista assoluto: il gol che ha sbloccato il match dopo appena quattro minuti con un sinistro all’incrocio, il pallone recuperato che ha portato al raddoppio, un palo colpito, una rete sfiorata e un assist perfetto per Zaccagni, sprecato in acrobazia. Tecnica, personalità, forza fisica e maturità: un pacchetto completo.

Il suo primo gol in Serie A con la Lazio è arrivato nel momento dell’emergenza, accompagnato da un’esultanza speciale: "Aspetto una bimba, per me è motivo di orgoglio e felicità", ha raccontato nel post gara. Gasato dalla rete iniziale, Cancellieri ha continuato a spingere, mettendo in costante difficoltà i difensori avversari. Ha sfiorato anche il 3-0 di testa e ha propiziato il doppio tap-in di Dia e Zaccagni. Unica macchia, una conclusione alta dopo un ottimo assist di Castellanos.

Sarri non l’ha tolto dal campo nemmeno un minuto, segno di una prestazione pienamente convincente. Dopo un’estate positiva ma un avvio di campionato in ombra, a Genova è arrivato il segnale più forte: Cancellieri è stato nominato “man of the match” e ora punta a trasformare questa notte speciale nel vero punto di svolta della sua avventura alla Lazio.