Lazio, De Grandis (Sky): "Su Cancellieri devo fare mea culpa. Basic va applaudito..."

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky e tifoso biancoceleste, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Laziale per commentare la vittoria della Lazio a Marassi, contro il Genoa. Ecco di seguito le sue parole:

"La Lazio è arrivata a questa partita in condizioni difficili e il Genoa non è un avversario semplice, questa vittoria ti dà serenità. Su Cancellieri devo fare mea culpa, non mi aveva mai convinto invece ieri ho visto un altro giocatore, oltre il gol fa una prestazione da otto e poteva farne anche altri. Dia a me è piaciuto tantissimo, anche più di Castellanos che ha comunque fatto un partitone, ha recuperato tantissimi palloni e ha aiutato anche il Taty in tante occasioni. Basic va applaudito per la prestazione di ieri, ha fatto una prestazione precisa e ordinata nonostante non giocasse da tanto tempo. Solo in un'occasione ho avuto paura di prendere gol, un'uscita dal basso di Provedel con Cataldi e Gila, queste cose vanno evitate nei momenti di grande pressione".