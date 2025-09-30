Genoa - Lazio, è record per Sarri a Marassi: il dato che lo premia

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sbanca il Luigi Ferraris di Genova con un netto 3-0. Come riporta il Corriere dello Sport, si tratta della quarta vittoria di fila contro il Genoa per la prima volta in Serie A. Ma non solo, la squadra di Sarri ha battuto i rossoblù in quattro gare esterne di fila solo per

la seconda volta nella competizione, la precedente tra ottobre 1994 e aprile 2010.

