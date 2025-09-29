Lazio, Castellanos a Dazn: "Siamo contenti. Esultanza? Emanuele mi dà energia"

Valentin Castellanos, uno dei principali protagonisti della sfida tra Genoa e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita per commentare il match tra esultanza e prestazione. Ecco di seguito le sue parole: "Siamo contenti per la partita, è stata una srttimana buona. Esultanza? Questo stadio mi ispira, Emanuele mi dà energia, l'ho visto ieri in hotel e penso che la prossima volta lo porto a Roma con il papà. Marusic? Calciatore importante, abbiamo tanti infortunati e non è una cosa buona, ma dobbiamo continuare a lavorare. Quanti gol potrei fare? Spero tanti, lavoro sempre per la squadra, poi i gol arrivano giocando così ed è più facile perché la squadra lavora bene".

