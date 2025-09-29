Lazio, Sarri su Baroni: "Avevo già usato in passato il suo modulo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ritorno al passato. La Lazio sbanca Marassi e vince contro il Genoa rispolverando il modulo di Baroni e la sua intuizione del doppio centravanti dal primo minuto. In conferenza stampa post partita, Sarri ha parlato proprio di questo tema, soffermandosi sul cambio di assetto in campo. Di seguito le sue dichiarazioni: "Baroni? Io questo modulo l'ho fatto dal 2002 al 2016. Ci dirà il tempo se questo è il nostro vestito migliore o no. È tutto da vedere se con questo tipo di soluzione si mantiene anche equilibrio. Vediamo, sicuramente durante la stagione ci tornerà utile. Se sarà il vestito che utilizzeremo di più, non so ancora dirlo".

