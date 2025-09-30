Lazio, le pagelle dei quotidiani: Cancellieri e Castellanos decisivi. E Basic...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio torna a vincere conquistando i secondi tre punti stagionali e portandosi così al 12esimo posto. Una vittoria importantissima sia in termini di classifica che di morale, considerando la sconfitta nel derby solo una settimana fa e le numerosissime assenze a centrocampo, ma non solo. La vittoria porta la firma di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni, ma anche di tutta la squadra e di un tecnico che hanno saputo adattarsi alle grandi difficoltà occorse nelle ultime settimane. Queste le pagelle dei principali quotidiani, che premiano anche Basic per la sua prima partita da titolare in biancoceleste dopo ben 999 giorni, come sottolineato dal Messaggero:

Il Messaggero: Provedel 7.5, Marusic 6.5, Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6.5, Cancellieri 7.5, Cataldi 7, Basic 6.5, Zaccagni 7, Castellanos 8, Dia 6, Hysaj 6.5, Tavares 6, Pedro sv, Patric sv, Provstgaard sv Sarri 7.5

Corriere dello Sport: Provedel 7, Marusic 6.5, Hysaj 6, Gila 6, Provstgaard sv Romagnoli 7, Pellegrini 6.5, Tavares SV, Cancellieri 8, Cataldi 7, Basic 6.5, Zaccagni 7, Castellanos 8, Pedro sv, Sarri 7.5.

Gazzetta dello Sport: Provedel 7, Marusic 6.5, Hysaj 6.5, Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6.5, Tavares 6.5, Cancellieri 7, Cataldi 6.5, Basic 6.5, Zaccagni 7, Dia 6.5, Provstgaard sv, Pedro sv, Patric sv, Sarri 7

Corriere della Sera: Provedel 6.5, Marusic 6.5, Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6, Basic 6, Cataldi 6, Cancellieri 7, Dia 6, Zaccagni 6.5, Castellanos 7.5, Hysaj 6, Pedro sv, Provstgaard sv, Patric sv, Sarri 6.5