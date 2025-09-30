Torino, la panchina di Baroni non è più così salda: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Seconda sconfitta consecutiva per il Torino di Baroni, prossimo avversario della Lazio in campionato. Appena quattro punti in cinque partite per i granata con la panchina dell’ex Lazio che ora non è più così salda.

Come riportato da La Stampa dopo il ko contro il Parma a regnare è stato il silenzio soprattutto tra società e tecnico con Baroni che non ha parlato con il patron Cairo presente allo stadio.

Voci parlano poi di un primo sondaggio preliminare con Raffaele Palladino cosa che non aiuta di certo la posizione di Baroni i cui numeri non sono certo dalla sua visto che il Torino ha il peggior attacco e anche la peggior difesa del campionato. Decisiva potrebbe essere proprio la sfida dell'Olimpico in programma sabato 4 ottobre.

