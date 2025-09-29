Lazio | Castellanos in conferenza: "Io come Luis Alberto? Sono Taty e..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo le parole di Sarri sono arrivate quelle di Taty Castellanos nella conferenza post-Genoa:

Bravo a fare gol complicati, meno bravo a fare quelli semplici: ti pesa?

"L'importante è fare gol sempre, facili o difficili. Sono contento, abbiamo giocato una partita difficile in uno stadio complicato. La settimana non è stata facile, dopo il derby è tutto difficile. Devo continuare così, con la fiducia del mister e della squadra che è importante".

Tu come Luis Alberto?

"Lui è un calciatore importantissimo per la storia della Lazio. Sono Taty e devo lavorare per me, per la squadra. Mi piace arrivare in area, fare gol e assist. Ma la cosa più importante sono le parole del mister, la sua fiducia è fondamentale. Dobbiamo continuare così. Modulo? Oggi si è visto che io e Dia possiamo giocare uno dietro all'altro, siamo contenti per il risultato".

Ti trovi meglio a giocare come l'anno scorso o come unico riferimento nel 4-3-3?

"Giocare insieme con un altro attaccante è importante, si lavora di più, si arriva più facilmente in area. Dia è fortissimo, importante per noi, anche Pedro. Il mister poi deciderà se giocare con uno o con due attaccanti. Oggi però abbiamo fatto una partita incredibile, abbiamo giocato tutti per la squadra, che è la cosa più importante".

Se fai 15 gol e vai al Mondiale con l'Argentina, offri una cena a tutti i giornalisti?

"Un sogno andare al Mondiale con l'Argentina. Devo lavorare, stare bene qui alla Lazio e poi si vedrà".

