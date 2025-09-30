FORMELLO - Lazio, prima della sosta c'è il Torino: da valutare Marusic e Pellegrini

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - L'emergenza non ferma la Lazio. A Marassi torna la vittoria: asfaltato il Genoa 0-3. Ora l'ultima fatica prima della sosta per le nazionali: sabato prossimo all'Olimpico arriverà il Torino dell'ex Baroni. Sarri sicuramente ritroverà Belahyane, che ha scontato l'espulsione rimediata nel derby. Restano ancora fuori, invece, gli infortunati Lazzari (lesione al polpaccio), Rovella (terapia conservativa per la pubalgia) e Dele-Bashiru (lesione di primo grado al bicipite femorale destro e fuori dalla lista), e lo squalificato Guendouzi.

La squadra rientrerà subito a Roma, con la ripresa fissata per domani con la consueta di scarico. In settimana però bisognerà valutare le condizioni di Marusic e Pellegrini, entrambi usciti acciaccati dalla trasferta di Genova. Il primo ha accusato un problema a una vecchia cicatrice sul gol di Castellanos; il secondo ha rimediato una distorsione. In lista ormai è stato inserito Basic, che ovviamente sarà a disposizione anche contro i granata.

