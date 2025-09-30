MIXED - Lazio, Basic: "Sarri? Era tutto chiaro, ne avevamo parlato. Ora sono qui e..."

Serata importante per Toma Basic, Sarri gli ha concesso una chance per far fronte all'emergenza a centrocampo e il croato, al momento, ha ripagato la fiducia concessa. Al termine dell'icontro il biancoceleste ha parlato in zona mista per raccontare le emozioni del ritorno in campo e della vittoria: “Sono contentissimo perché la squadra ha fatto un bel lavoro, non era facile trovare la vittoria dopo questo periodo. Siamo contentissimi. Tre punti importantissimi, guardiamo solo avanti".

“Rapporto con Sarri? Era tutto chiaro, mi aveva detto che poteva succedere una cosa così. Io ero pronto, ho lavorato sempre perché quando sei un professionista e ami il tuo lavoro non ci sono ostacoli che non puoi superare. Ora sono qui, sono contento. Non voglio parlare tanto di me, ma della squadra che può fare tanto. Sabato c’è il Torino, vediamo”.

“Dopo il derby tutti abbiamo parlato tra noi, c’è stata una riunione e tutti hanno capito la situazione. Non era facile questa settimana, ma ognuno di noi quando fa il suo lavoro al 100% succede questo. A chi la dedico? Alla mia famiglia, agli amici e alla mia ragazza. Sono contentissimo”.

