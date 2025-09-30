Lazio, il piccolo Emanuele porta fortuna a Taty: "In albergo ti avevo detto che avresti segnato"

Si chiama Emanuelesuperstar16 su Instagram, è piccoletto sì, ma è un grande amico per chi vive il calcio proprio come lui. Il bambino è ormai noto da qualche anno con la sua iconica e simpatica esultanza che richiede a ogni giocatore con cui ha la possibilità di scambiare dei momenti di spensieratezza: mano destra sulla fronte e una linguaccia.

Il suo profilo social è carico di foto con giocatori di Serie A e Serie B, ma non solo. Chiunque passi tra le sue vicinanze non può fare a meno che dedicargli del tempo e ridere con lui, alle prese con una brutta malattia. Ma non solo, oltre all'esultanza in foto c'è chi riesce a replicarla anche dopo aver segnato, proprio come ha fatto Castellanos ieri sera, dopo averglielo già dedicato lo scorso anno quando ha segnato l'eurogol in acrobazia: "La nostra amicizia ha qualcosa di magico, ieri in albergo ti avevo detto che ero sicuro che facevi gol, e tu mi hai regalato uno dei momenti più belli della mia vita venendo ad esultare verso di me, con me e per me..così come un anno fa..Emanuele e Taty❤️🫡️ la magia del calcio", ha scritto il piccolino sotto a un post su Instagram che trovate qui sotto.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.