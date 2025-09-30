Lazio, "Ripartenza benedetta!": Castellanos e Zaccagni conquistano la prima del Corriere dello Sport

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si rialza a Marassi con una vittoria tonda targata Cancellieri, Castellanos e Zaccagni: sono loro i principi della serata che hanno timbrato in porta. Per Maurizio Sarri e la sua gente si tratta di una grande risposta dopo una settimana fatta di delusione e amarezza post derby. A celebrare la vittoria questa mattina, tra un post social e un commento in radio è anche il Corriere dello Sport che in prima pagina ha messo l'esultanza di Castellanos in primo piano, scrivendo: "Ripartenza BENEDETTA!, Cancellieri, Taty e Zaccagni: che spettacolo", facendo riferimento alla mossa di Lotito di voler far benedire la sua squadra da Don Matteo Galloni, sacerdote della Fondazione Amore e Libertà Onlus.

