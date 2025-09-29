Genoa, Vieira in conferenza: "La peggior partita difensiva da quando sono qui"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Patrick Vieira ha ripercorso l’andamento di Genoa-Lazio nella conferenza stampa post gara allo stadio Ferraris:

"Sull’aspetto difensivo abbiamo lasciato troppo spazio alla Lazio. Dopo il primo gol abbiamo perso fiducia. Non ho visto la mia vera squadra. La peggiore partita dal punto di vista difensivo da quando sono qui. È una partita che abbiamo sbagliato sia dal punto di vista tattico e atletico. Ma non possiamo buttare via tutto. Dobbiamo analizzare questa partita con calma e vedere cosa possiamo cambiare» ha spiegato il tecnico del Grifone".

"Cambi nella ripresa? Nel finale di primo tempo eravamo più nella partita, volevo vedere come si poteva sviluppare a inizio ripresa. Il terzo gol preso è colpa di un blocco che sapevamo avrebbero fatto e non siamo stati bravi ad evitarlo. Siamo in debito verso i nostri tifosi. Noi dobbiamo fare meglio. È un segnale, dobbiamo reagire velocemente".

"In passato abbiamo sempre avuto intensità. Ma non abbiamo perso la partita per questo oggi. I gol presi sull’aspetto tattico ci dicono che dobbiamo fare meglio. Loro hanno fatto la partita perfetta sotto il profilo tattico e noi siamo mancati di esperienza".

