Lazio, Sarri e l'esclusione di Dele-Bashiru: "Ecco perché ho preso questa decisione"

Una settimana difficile per la Lazio arrivata a Genova in piena emergenza tra squalifiche e infortuni. Tanto si è parlato anche della decisione di escludere al momento Dele-Bashiru dalla lista del campionato e sul tema si è espresso anche Maurizio Sarri in conferenza stampa.

"Io e il direttore abbiamo fatto una riunione con i medici, ci siamo fatti dare i tempi di recupero di tutti gli infortunati. Chi aveva la possibilità di stare a fermo più a lungo più elevata era Dele, abbiamo fatto questo cambio in attesa che guarisca e rimetterlo in lista vedendo poi chi togliere in base all'evoluzione della situazione che ci saranno nei prossimi venti-trenta giorni. Per lui si parlava di più di trenta giorni", queste le sue parole.

