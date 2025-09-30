Lazio, Lotito e la mossa per sbloccare il mercato: spunta l'idea di un vecchio credito

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito lancia una carta sul tavolo, con cui è convinto di risanare totalmente il parametro del "costo del lavoro allargato" e sbloccare definitivamente il mercato di gennaio. Come riporta Il Messaggero, non solo quello a saldo zero per cui un'entrata per un'uscita allo stesso ingaggio, già garantito dalle cessioni di Casale e Tchaouna.

La mossa del presidente della Lazio sarebbe quella di inserire subito nella trimestrale (da chiudere oggi 30 settembre) un "vecchio" credito da 12-13 milioni, che in teoria potrebbe anche essere riscosso in un momento successivo. Se il metodo sarà valido, poi, lo deciderà entro metà novembre la nuova Commissione, che dal primo ottobre (come anticipato) prenderà il posto della Covisoc. Al momento è in stallo la trattativa con una compagnia aerea per il main sponsor, che seppur non risolverebbe tutti i nodi del bilancio sarebbe efficace al fine di dare un po' di ossigeno.

