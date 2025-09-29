Genoa, Vieira Sky: "Troppo spazio di manovra alla Lazio. A noi è mancato il gol"

TUTTOmercatoWEB.com

Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa che a Marassi subisce il secco 3-0 della Lazio firmato da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Al termine del match il tecnico Vieira ha così commentato il ko ai microfoni di Sky Sport: “Non sto qui a dire se il risultato è troppo largo, in generale non siamo riusciti a fare gol. Abbiamo lasciato troppo spazio di manovra alla Lazio e quando loro hanno spazio fanno la differenza. Quando giochi contro giocatori di questa qualità non puoi sbagliare".

