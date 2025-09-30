Lazio, Tavares si mette il derby alle spalle: il post dopo la vittoria di Genova - FT

La Lazio si mette alle spalle una settimana difficile e lo fa anche Nuno Tavares. Il suo errore nel derby e le polemiche che ne sono conseguite sono ormai il passato anche grazie alla bella e netta vittoria sul Genoa.

Il portoghese ha quindi deciso di riaprire i commenti sotto il suo profilo Instagram sul quale ha pubblicato alcuni scatti del match del Ferraris. Nessuna frase ma tanti i commenti dei tifosi che lo hanno "perdonato": "Ti vogliamo bene Nuno", "Rialziamoci dai!" e ancora: "Daje nuno sappiamo chi sei". Insomma l'auspicio è che da Genova in avanti si possa solo risalire.

