Champions League, al via la seconda giornata: Inter e Atalanta in campo

Conclusa la quinta giornata di Serie A, è ora il turno delle sfide europee. Ad aprire la settimana è la Champions League con le sfide del martedì che vedranno scendere in campo anche l'Inter contro lo Slavia Praga (21.00) e l'Atalanta contro il Club Brugge (18.45), entrambe in Italia.

Queste le altre sfide in programma:

Kairat Almaty - Real Madrid, ore 18.45

Atletico Madrid - Francoforte, ore 21.00

Bodo/Glimt - Tottenham, ore 21.00

Chelsea - Benfica, ore 21.00

Galatasaray - Liverpool, ore 21.00

Marsiglia - Ajax, ore 21.00

Pafos - Bayern, ore 21.00

