Lazio, Sabatini: "Sarri insisterà con le due punte. Basic? Non è un esempio..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Sandro Sabatini ha commentato la partita vinta dalla Lazio sul campo del Genoa, concentrandosi anche sulla scelta tattica di Maurizio Sarri e sulla prova di Toma Basic.

LA LAZIO - "Nella partita di ieri non c'è stato il pericolo dell'ansia perché la Lazio passa subito in vantaggio con il gran gol di Cancellieri. Mi è sembrato che ci fosse il piacere di cercare il gioco e la partita ha dimostrato che non c'è l'obbligo di giocare con il 4-3-3 che vuole Sarri. Dia e Castellanos insieme? Mi risulta che ci sia stata una richiesta da parte dei giocatori a Sarri e lui l'abbia assecondata. In carriera a Sarri era già capitato di avere un confronto con i calciatori, al Chelsea, e aveva portato bei risultati. Penso che si andrà avanti così. Non può affidarsi a un modulo e schierare i giocatori come fosse calcio balilla, ci sono calciatori che hanno delle caratteristiche e alcuni di questi gli hanno proposto di giocare diversamente. Ho l'impressione che sia più saggio rispetto a prima e questa versione mi sta piacendo. Quest'anno del campo non si può lamentare e neanche delle competizione europee, lo stesso vale del mercato perché non lo hanno potuto fare".

BASIC - "Nella situazione di Basic il modello di comportamento passa per una serie di defezioni. Non è un caso di scuola, ma una serie di coincidenze che lui sfrutta bene dopo mesi di inattività e dopo un comportamento preciso sotto l'aspetto contrattuale e rigido sotto l'aspetto della carriera calcistica. Ha pensato soprattutto a conservare la propria situazione di contratto. Complimenti al suo rigore, ma ci sono troppe variabili per trasformarlo in un modello da seguire".

