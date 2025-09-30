Funerali Focolari, la Lazio dona una maglia. Esposto uno striscione della Maestrelli - FOTO

Roma saluta Furio Focolari. I funerali del giornalista e opinionista biancoceleste si stanno svolgendo dalle 11.00 nella Chiesa di Ponte Milvio. È presente anche una delegazione della Lazio con Floridi, Canigiani e Zaccheo, che hanno donato una maglia di quest’anno, posizionata poi sulla bara. Presenti anche tanti giornalisti e nomi del mondo biancoceleste, tra cui Fernando Orsi, Gabriele Pulici, Matteo D’Amico, Massimo Piscedda e Massimo Maestrelli. Fuori dalla Chiesa, inoltre, è stato esposto lo striscione della Curva Maestrelli.