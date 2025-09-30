Genoa - Lazio | Ayroldi salvo ma solo in parte: le pagelle dei quotidiani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - I quotidiani si dividono sul giudizio verso Giovanni Ayroldi, direttore di gara di Genoa - Lazio. L'arbitro italiano ha diretto una gara complicata che ha in parte gestito bene, ma ci sono stati alcuni episodi che il Corriere dello Sport etichetta come "defaillance"; mentre un altro come quello del rigore prima assegnato e poi revocato al Genoa viene definito "imbarazzante" dal Messaggero. Da un estremo all'altro, per trovare la via di mezzo serve fare una media che comunque non sorride particolarmente all'arbitro della sezione di Molfetta. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT: 6

GAZZETTA DELLO SPORT: 6,5

IL MESSAGGERO: 4

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.