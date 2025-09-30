Lazio - Torino, le probabili formazioni: Sarri fa i conti con gli infortuni

L'ultima prima della sosta per le nazionali. La Lazio ritrova all'Olimpico il suo ex Baroni, ora allenatore del Torino. È pronto a sfidarlo Sarri, costretto ancora a fare i conti con le assenze come a Marassi. Sicuramente mancheranno Guendouzi (squalificato), Rovella (frenato dalla pubalgia, per ora non si opera), Dele-Bashiru (infortunato e fuori lista) e Lazzari (lesione al polpaccio), ma sono da valutare anche le condizioni di Vecino (ancora non al meglio, potrebbe rientrare dopo la sosta), Marusic (problema muscolare al flessore) e Pellegrini (lieve distorsione al ginocchio). Almeno rientrerà Belahyane, che ha scontato l'espulsione rimediata nel derby. In difesa, di fronte a Provedel, i dubbi maggiori sono sulle fasce: potrebbe esserci spazio per Hysaj a destra e Nuno Tavares a sinistra, con Gila e Romagnoli a completare il reparto al centro. A centrocampo l'emergenza continua, per questo Cataldi e Basic sono di nuovo favoriti per giocare dal primo minuto. Con l'inserimento di Belahyane però si potrebbe tornare al 4-3-3: il ballottaggio è con Dia che contro il Genoa si è mosso insieme a Castellanos. Sulle fasce vanno verso la conferma sia Cancellieri a destra che Zaccagni a sinistra.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Pellegrini, Patric, Provstgaard, Belahyane, Farcomeni, Pinelli, Isaksen, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Dembele; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone. All.: Baroni.