Italia, Gattuso pensa ai convocati: la possibile lista

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre mano alla seconda pausa per le Nazionali della stagione. L’Italia scenderà in campo l’11 e il 14 ottobre contro Estonia e Israele in due match cruciali per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, mentre si attende la decisione della Uefa in merito alla possibile esclusione di Israele, Gattuso è alle prese con la lista dei convocati che sarà comunicata nella serata di venerdì.

Out Buongiorno e Leoni per infortunio e con Comuzzo e Marianucci in U21 potrebbe tornare in lista Gabbia mentre, a centrocampo, potrebbe arrivare una chiamata per Cristante. Gli esterni saranno Cambiaso e Dimarco ma con la presenza di Politano che potrebbe portare a un cambio di modulo. Chance per Palestra mentre dovrebbe rimanere fuori Daniel Maldini. Confermato Zaccagni.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.