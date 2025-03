Francia, 120 minuti in panchina per Guendouzi: Croazia eliminata ai rigori

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono stati giorni concitati per Matteo Guendouzi con la propria nazionale. Prima la sconfitta nell'andata dei quarti di finale di Nations League contro la Croazia, gara in cui ha giocato 84 minuti; poi le polemiche in merito alla sua prestazione. In particolare, il caso è scoppiato in seguito a delle dichiarazioni di Jean-Michel Larqué, ex centrocampista di Psg e Saint-Etienne, nelle quali sostanzalmente ha definito "mediocre" il centrocampista della Lazio.

Nella gara di ritorno, Guendouzi è rimasto in panchina per tutta la durata del match. Les bleues però sono riusciti a pareggiare il conto dell'andata, portando la sfida fino ai rigori grazie alle reti di Olise e Dembele, per poi arrivare a vincerla grazie al rigore finale di Upamecano. Una vittoria sofferta che porta la Francia alle semifinali, Guendouzi può lasciarsi le polemiche alle spalle e festeggiare assieme ai suoi compagni.

