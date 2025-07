Lazio, il nodo rinnovi pesa: Gila in bilico tra attese e incertezze

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non può acquistare e per questo motivo Lotito ha ribadito più volte che non cederà nessuno, ma trattenere i giocatori insoddisfatti ma indispensabili non è sempice. Tra i casi più delicati c’è quello di Mario Gila, in bilico da mesi e in attesa di un possibile rinnovo che potrà essere affrontato soltanto tra l’autunno e l’inizio del nuovo anno. Al momento non c'è margine per un adeguamento salariale: guadagna appena 1,1 milioni, la cifra più bassa tra i big della rosa. Tutti erano in attesa di un premio economico, ma con i vincoli imposti dal nuovo tetto del monte ingaggi (che deve scendere sotto l’80% dei ricavi complessivi), la società è bloccata. L’unico spiraglio riguarda la possibilità di formalizzare eventuali aumenti a partire dal 2026.

Sarri punta molto su Gila e Romagnoli, coppia centrale insostituibile. Ha creduto nel difensore spagnolo anche quando era ancora acerbo, lanciandolo nei momenti d’emergenza e rendendolo titolare inamovibile. Ora, però, la gestione del futuro di Gila passa alla società: il contatto avuto a gennaio con il suo agente era stato rinviato all’estate, quando si sarebbe valutato il mercato. Il difensore avrebbe l’ambizione di approdare in Premier o di tornare in Liga, ma per ora il sogno Real Madrid resta irraggiungibile. In breve, come sottolinea il Corriere dello Sport: la Lazio non può permettersi di perderlo, né di accontentarlo economicamente. Toccherà al giocatore decidere se restare, nonostante il malumore per una situazione che lo vede “blindato” ma senza prospettive immediate di adeguamento.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.