Calciomercato Lazio | Mandas cambia agenzia e saluta Formello? La situazione

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Provedel e Mandas rimarranno alla Lazio. Per la società i due sono incedibili, soprattutto ora che non può fare mercato e se andasse via uno non ci sarebbe la possibilità di sostituirlo. Però c'è da ricordare che Sarri ha aperto alla concorrenza e per questo i due daranno il meglio di loro stessi per convincere il Comandante.

Christos è fresco di rinnovo di contratto, si è preso la titolarità sotto la guida di Baroni a suon di prestazioni, può rappresentare una plusvalenza importante in futuro. Il greco è stato corteggiato da diverse squadre, tra cui il Wolverhampton, ma la Lazio ha fatto muro. Mandas infatti non partirà. Il portiere, assistito da Diego Tavano, è entrato nella scuderia You First senza lasciare la Drangold Mylogram Ltd. Si tratta di una cooperazione e partnership strategica, non un cambio di agenzia.

